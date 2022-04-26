Варшава, 26 апреля, 2022, 18:38 — ИА Регнум. О приостановке поставок Россией газа в Польшу в рамках Ямальского контракта сообщает 26 апреля портал Onet.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

При этом СМИ ссылается на информацию польской энергетической компании PGNiG и на неофициальные сведения из правительственных кругов Польши.

Отмечается, что польские власти сформировали в связи с этой ситуацией кризисный штаб. При этом Москва, как заявляют польские источники, не уведомляла «о причинах остановки поставок».