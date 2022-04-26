Вашингтон, , 19:21 — REGNUM Республиканские законодатели обрадовались новости о покупке американским предпринимателем Илоном Маском социальной сети Twitter, в которой ранее был заблокирован аккаунт экс-президента США Дональда Трампа, сообщает Reuters.

Илон Маск Brian Solis

Маск, уверяющий, что он является абсолютным сторонником свободы слова, заключил сделку на сумму $44 млрд наличными 25 апреля.

Демократы осудили покупку и призвали обуздать руководителей таких крупных технологических компаний, как Twitter, Facebook, Google и Apple. По их мнению, медиа-гиганты забирают все больше власти в свои руки.

Между тем республиканцы, ранее обвинявшие Twitter в предвзятом отношении к правым взглядам, обрадовались, что с приходом Маска соцсеть уменьшит контроль над свободой слова.

«Свобода слова возвращается», — написал в Twitter представитель Республиканской партии Джим Джордан.

Как сообщало ИА REGNUM, в администрации президента США Джо Байдена опасаются, что экс-глава Белого дома Дональд Трамп может вернуться в социальную сеть Twitter перед выборами в Конгресс. При этом сам Трамп уверяет, что Twitter ему не интересен и он намерен развивать свою собственную соцсеть Truth Social.

Читайте ранее в этом сюжете: В Белом доме испугались возвращение Трампа в Twitter перед выборами