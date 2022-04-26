Галац, Румыния, , 18:15 — REGNUM Национальное управление по борьбе с коррупцией Румынии возбудило уголовные дела в отношении нескольких известных в стране медиков по подозрению в злоупотреблении служебным положением, получении взяток и подделку документов. Об этом 26 апреля сообщает бухарестская газета Jurnalul.

Уголовное дело

По предварительным данным, в поле зрения правоохранителей попали четверо преподавателей медицины и фармакологии Университета Нижнего Дуная в Галаце (Юго-восточная Румыния).

Предполагается, что профессор Дорина Чераселла Шинкар, будучи председателем университетской экзаменационной комиссии, при посредничестве трех подчиненных продала правильные ответы на тесты для курсов повышения квалификации дантистов. Доходы от подобного бизнеса исчислялись десятками тысяч евро.

Все обвиняемые являются публичными лицами. Работу в университете они сочетают с частной практикой в Бухаресте, Тимишоаре, Яссах и других крупных городах страны. Кроме того, многие из них принимают активное участие в профессиональных телепрограммах и ток-шоу.

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