Москва, 26 апреля, 2022, 18:09 — ИА Регнум. Многие проблемы в нынешней экономике России обусловлены неисполнением вовремя поручений президента по импортозамещению, заявил 26 апреля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

Светлана Шаповалова Импортозамещение

Он отметил, что в этом направлении необходимо существенно подтягивать дисциплину, в том числе в профильных министерствах.

Секретарь Совета безопасности РФ также подчеркнул, что задачи и приоритеты импортозамещения в экономике и промышленности «поставлены абсолютно верно, и мы продолжим их реализовывать».

«Другое дело, что нужно существенно подтягивать дисциплину их исполнения, в том числе среди профильных ведомств. Если бы вовремя исполнялись все поручения главы государства в области импортозамещения, то мы бы смогли избежать многих проблем, с которыми сегодня столкнулась российская экономика», — отметил Патрушев.

В качестве примера он привёл проект по созданию в Санкт-Петербурге завода по производству высококачественного инсулина, реализации которого «противодействовал целый ряд структур».

«Сегодня это серьезное предприятие, выпуск лекарственных средств на котором полностью не зависит от импорта, за исключением упаковки. Однако и ее надо выпускать самим, об этом нам говорят, например, производители продуктов питания», — отметил Патрушев.

«Конечно, нельзя закрывать глаза и на существенные достижения. Значительных успехов в импортозамещении достигли предприятия корпорации «Ростех», прежде всего, выпускающие продукцию ОПК», — рассказал секретарь Совета безопасности РФ.