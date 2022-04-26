Нарьян-Мар, 26 апреля, 2022, 18:08 — ИА Регнум. Губернатор Ненецкого автономного округа Юрий Бездудный выразил соболезнования в связи с убийством детей в детском саду под Ульяновском.

Sdnao.ru Юрий Бездудный

«Чужих детей не бывает, а потому это наше общее горе, горе для всей страны. Никакие слова сейчас не смогут заглушить боль невосполнимой утраты для родных и близких. Сил, стойкости и мужества семьям, чтобы пережить это. НАО скорбит вместе с вами», — написал чиновник в соцсетях.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 26 апреля, в детский сад под Ульяновском ворвался мужчина с ружьем. Его жертвами стали три человека, включая двух детей. Сам преступник покончил собой.