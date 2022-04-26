Вашингтон, , 19:00 — REGNUM В США в 2020 году дети погиб от огнестрельных ран чаще, чем от любых других причин, сообщает Reuters со ссылкой на анализ исследователей из университета Мичигана.

Оружие Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Согласно данным центра по контролю и профилактике заболеваний США, на которые ссылаются авторы исследования, огнестрельное оружие стало в 2020 году главной причиной смерти среди американцев в возрасте до 19 лет.

Отмечается, что огнестрельное оружие впервые стало ведущей причиной смертности в данной возрастной группе. При этом даже дорожные катастрофы опустились в списке главных причин трагических случаев.

Напомним, что за пасхальные выходные в США произошло как минимум три инцидента с массовой стрельбой, в результате которых были погибшие и пострадавшие. На фоне роста числа преступлений с применением огнестрельного оружия американский писатель Стивен Кинг сравнил Америку с тиром для стрельбы.

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