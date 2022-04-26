Вашингтон, 26 апреля, 2022, 19:00 — ИА Регнум. В США в 2020 году дети погибали от огнестрельных ран чаще, чем от любых других причин, сообщает Reuters со ссылкой на анализ исследователей из Университета Мичигана.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Оружие

Согласно данным центра по контролю и профилактике заболеваний США, на которые ссылаются авторы исследования, огнестрельное оружие стало в 2020 году главной причиной смерти среди американцев в возрасте до 19 лет.

Отмечается, что огнестрельное оружие впервые стало ведущей причиной смертности в данной возрастной группе. При этом даже дорожные катастрофы опустились в списке главных причин трагических случаев.

Напомним, что за пасхальные выходные в США произошло как минимум три инцидента с массовой стрельбой, в результате которых были погибшие и пострадавшие. На фоне роста числа преступлений с применением огнестрельного оружия американский писатель Стивен Кинг сравнил Америку с тиром для стрельбы.