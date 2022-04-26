Москва, , 18:10 — REGNUM Британские действия, поводом к которым является ситуация на Украине, могут привести к пропорциональному ответу со стороны Минобороны РФ, сообщили 26 апреля в пресс-службе ведомства.

Фронтовые бомбардировщики Минобороны.рф

Комментируя заявление заместителя британского министра обороны Джеймса Хиппи о том, что Украина вправе наносить удары по России и о том, что Лондон не видит проблемы в том, что для этого ВСУ используют оружие из Британии, в российском ведомстве заявили:

«Хотим подчеркнуть, что прямое провоцирование Лондоном киевского режима на подобные действия в случае попытки их реализации немедленно приведут к нашему пропорциональному ответу».

В Минобороны напомнили, что ВС России «находятся в круглосуточной готовности к нанесению ответных ударов высокоточным оружием большой дальности по центрам принятия соответствующих решений в Киеве».

Поэтому и в России не видят проблемы в том, что при определённых обстоятельствах под ответные шаги ВС РФ могут попасть «советники из числа подданных одной из западных стран», расположившиеся в «украинских центрах принятия решений в Киеве».

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