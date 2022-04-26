Кострома, 26 апреля, 2022, 18:53 — ИА Регнум. Костромское авиапредприятие не будет выполнять полёты в Анапу из-за закрытия местного аэропорта. Об этом ГТРК «Кострома» сообщил генеральный директор предприятия Александр Лукин.

Самолёт

Сейчас аэропорты 11 городов в Южной и Центральной России закрыты в целях безопасности. Однако, даже если воздушные гавани откроют, летать в Анапу нужно будет не через территорию Украины, а более длинным маршрутом и на большей высоте. Осуществить это технически самолёты АН-26 и АН-26-100, эксплуатирующиеся на костромском предприятии, не в состоянии.

«Полет до Анапы, даже если она и будет открыта, технически невозможен. Поэтому мы приносим костромичам свои извинения. Полную стоимость билетов возместят людям», — пообещал Лукин.

Начать курсирование между Костромой и Анапой планировалось с середины июня, люди раскупили около 80% билетов на это направление. Напомним, авиапредприятие регулярно получает субсидии на пассажирские перевозки. Они необходимы, чтобы сделать стоимость билетов доступной для костромичей и не ввести предприятие в убыток. За счёт высвободившихся средств компания организует дополнительные рейсы в Санкт-Петербург. Самолёты будут летать в северную столицы пять раз в неделю вместо трёх.