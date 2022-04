Москва, , 08:10 — REGNUM Сегодня на фармацевтическом рынке формируется новый класс лекарств – препараты на основе высоких разведений, хотя еще недавно исследования свойств высокоразбавленных растворов находились под негласным табу. Логика скептиков заключалась в том, что в процессе получения высоких разведений в растворителе попросту не остается молекул исходного вещества. Следовательно, полученный раствор не должен отличаться от растворителя. На этом основании подвергались критике и лекарственные препараты, созданные по технологии высоких разведений. Но насколько состоятельна такая критика? Давайте разбираться.

Разбавлять нельзя оставить

Технология получения высоких разведений включает последовательное снижение концентрации раствора исходного вещества и ритмичное внешнее воздействие (например, механическое, электромагнитное или ультразвуковое). При этом последовательное снижение концентрации исходного вещества осуществляются путем переноса части раствора в новый объем растворителя.

Если внести действующее вещество в объем растворителя, а затем последовательно разбавлять этот раствор, то, исходя из теоретических расчетов, на определенном этапе перенести молекулы исходного вещества в новый объем растворителя станет невозможно. Все дело в том, что после определенной степени разведения в растворе остается так мало молекул исходного вещества, что вероятность его переноса становится практически нулевой. Таким образом, в теории дальнейшее разведение неминуемо приведет к исключению исходного вещества из раствора. Однако на практике все происходит иначе.

Международной группой ученых было показано, что при многократном разбавлении молекулы исходного вещества удерживаются в растворах за счет механизма, основанного на явлении флотации [1,2]. Суть данного явления состоит в том, что при ритмичном внешнем воздействии в растворах формируются пузырьки (их еще называют бабстоны, англ. bubstons) с сорбированными на их поверхности молекулами растворенного вещества. Пузырьки концентрируют молекулы растворенного вещества в поверхностном слое раствора, выполняя функцию своеобразного «транспорта», позволяющего части молекул растворенного вещества сохраняться в системе при множественных разведениях.

Однако прямая связь активности препаратов на основе высоких разведений веществ с наличием в них исходного вещества представляется сомнительной, поскольку концентрация исходного вещества в высоких разведениях, по всей видимости, на несколько порядков ниже их терапевтической концентрации. И, что более важно, эффект высоких разведений вещества может быть качественно противоположен эффекту раствора данного вещества, используемого в терапевтической концентрации. Так, например, эффект антител к интерферону-гамма выражается в снижении активности интерферона-гамма в организме [3], в то время как эффект высоких разведений антител к интерферону-гамма приводит к изменению конформации молекул интерферона-гамма, и, как следствие, к повышению его активности [4].

Перестать считать молекулы?

По мнению некоторых ученых, активность — — будь то биологическая, химическая или любая другая — невозможна без действующего вещества. И тут встает справедливый вопрос: что же является действующим веществом в препаратах на основе высоких разведений? Судя по тому, что свойства высоких разведений отличаются от свойств растворов исходных веществ, источником активности являются не они. Но тогда что? И зачем в таком случае нужно исходное вещество?

Ученые отвечают на данные вопросы следующим образом. Физическое воздействие на растворы при получении высоких разведений определяет характер и выраженность их эффекта. Ранее было показано, что вкупе с множественными разведениями такие воздействия являются «сложным физическим процессом», оказывающим влияние на структуру и свойства водных систем [5]. В частности, последовательное многократное разведение исходного вещества в сочетании с внешним физическим воздействием на каждом этапе разведения приводит к макроскопической перестройке макромолекулярной структуры растворов. Вследствие этого высокие разведения приобретают новые физико-химические и биологические свойства, отличные как от свойств исходного вещества, так и от свойств исходного растворителя [5, 6, 7]. Благодаря современным методам исследований удалось установить, что высокие разведения являются отражением особых свойств водных растворов как коллоидных систем.

Коллоидные системы, коллоиды (др.-греч. κόλλα — клей + εἶδος — вид; «клеевидные») — дисперсные системы, промежуточные между истинными растворами и грубодисперсными системами — взвесями, в которых дискретные частицы, капли или пузырьки дисперсной фазы, имеющие размер хотя бы в одном из измерений от 1 до 1000 нм, распределены в дисперсионной среде, обычно непрерывной, отличающейся от первой по составу или агрегатному состоянию [8].

Оказалось, что даже высокоочищенные образцы воды являются сложной смесью, демонстрирующей все признаки гетерогенной (неоднородной) системы. Состояние таких систем всегда зависит от «пути» их приготовления. Именно поэтому ученым удалось экспериментально показать, что сочетание последовательного многократного разведения любого вещества и ритмичного внешнего воздействия приводят к синергетическому результату: в высоких разведениях появляются новые, очень необычные свойства, и совсем неважно, сколько молекул исходного вещества осталось в растворе. Одним из таких свойств является способность высоких разведений воздействовать на молекулы биологического рецептора исходного вещества в организме и модифицировать его активность [9].

Таким образом, свойства высоких разведений лишь опосредованно зависят от свойств исходного вещества. Мишени препаратов на основе высоких разведений функционально связаны с исходными веществами, используемыми для их получения, в то время как активность таких препаратов обусловлена уже собственными свойствами сложных систем, формирующихся в процессе получения высоких разведений растворов указанных веществ. Это значит, что искать (и даже находить) молекулы исходного вещества в высоких разведениях просто бессмысленно. Биологические эффекты высоких разведений зафиксированы на различных уровнях – от молекулярного до организменного в плацебо контролируемых клинических исследованиях. Данные эффекты воспроизводимы. С учетом этого вся критика со стороны «охотников за молекулами» также теряет всякий смысл.

Николай Синицын, основатель телеграм-канала «Сверхвысокие Технологии»

