Санкт-Петербург, , 18:19 — REGNUM Более 100 тыс. человек прошли углубленную диспансеризацию в Санкт-Петербурге с начала 2022 года. Об этом 26 апреля сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Диспансеризация Https://adm44.ru

В ведомстве напомнили, что углубленная диспансеризация проводится лицам, перенесшим новую коронавирусную инфекцию COVID-19, и преследует своей целью профилактику серьезных осложнений.

«Прохождение углубленной диспансеризации возможно через два месяца после выздоровления», — добавили в комздраве.