Санкт-Петербург, 26 апреля, 2022, 18:19 — ИА Регнум. Более 100 тыс. человек прошли углубленную диспансеризацию в Санкт-Петербурге с начала 2022 года. Об этом 26 апреля сообщили в пресс-службе комитета по здравоохранению.

Https://adm44.ru Диспансеризация

В ведомстве напомнили, что углубленная диспансеризация проводится лицам, перенесшим новую коронавирусную инфекцию COVID-19, и преследует своей целью профилактику серьезных осложнений.

«Прохождение углубленной диспансеризации возможно через два месяца после выздоровления», — добавили в комздраве.