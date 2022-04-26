Москва, 26 апреля, 2022, 17:55 — ИА Регнум. Законопроект об отсрочке от армии для молодых предпринимателей разработали депутаты Госдумы от фракции «Новые люди», сообщил вице-спикер Владислав Даванков («Новые люди»).

Дарья Антонова, ИА REGNUM Владислав Даванков

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«Новые люди» предлагают дать отсрочку от армии молодым предпринимателям. Руководителям фермерских хозяйств, единственным участникам ООО, а также индивидуальным предпринимателям, у которых заняты не меньше пяти сотрудников», — отметил Даванков в телеграм-канале.

При этом отсрочку в случае принятия закона могут получить только при соблюдении ряда условий: наличие бизнеса и численность сотрудников — должны соблюдаться на дату призыва и за год, предшествующий году призыва на военную службу.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, отсрочку от призыва получили занятые в IT.

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