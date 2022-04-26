Вашингтон, 26 апреля, 2022, 18:47 — ИА Регнум. Федеральный судья из американского штата Луизиана намерен помешать Белому дому отменить миграционный приказ «Раздел 42», который давал право американским пограничникам на фоне пандемии высылать мигрантов, не предоставляя им шанса попросить убежища, сообщает 26 апреля Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден и Дональд Трамп

Окружной судья Роберт Саммерхейс заявил о своем намерении после того, как 21 штат подал иск против администрации президента Джо Байдена. Судья пообещал, что обе стороны обсудят конкретные условия миграционного приказа и попытаются достичь соглашения.

Напомним, на прошедшей неделе несколько членов Демократической партии США выступили против планов президента Джо Байдена отметить в следующем месяце приказ «Раздел 42», предупреждая о массовом потоке мигрантов, проникающих в Штаты через южную границу.

Речь идет о приказе экс-президента США Дональда Трампа, предусматривающем высылку мигрантов на фоне пандемии коронавируса. В случае отмены данной меры министерство внутренней безопасности США в ближайшие недели может начать принимать до 18 тысяч мигрантов в день. Для сравнения, еще в середине марта средний показатель составлял порядка пяти тысяч мигрантов в сутки.