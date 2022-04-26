Тверь, , 17:49 — REGNUM Гибель 18 человек в результате пожара в здании центрального НИИ войск воздушно-космической обороны в Твери официально подтверждена на 26 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пожар в оборонном НИИ в Твери Пресс-служба правительства Тверской области

«На данный момент официально подтверждённое число погибших составляет 18 человек, опознано пятеро из них», — сообщили в пресс-службе.

Разбор завалов продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 26 апреля, состоялось прощание с одним из погибших при пожаре 21 апреля — старшим научным сотрудником оборонного НИИ Валерием Кретининым.

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