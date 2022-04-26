Тверь, 26 апреля 2022, 17:49 — REGNUM Гибель 18 человек в результате пожара в здании центрального НИИ войск воздушно-космической обороны в Твери официально подтверждена на 26 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
Разбор завалов продолжается.
Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 26 апреля, состоялось прощание с одним из погибших при пожаре 21 апреля — старшим научным сотрудником оборонного НИИ Валерием Кретининым.
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