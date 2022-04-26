Бишкек, , 17:43 — REGNUM Киргизия оказалась в очень сложном положении после начала специальной операции России на Украине, поскольку стране тяжело соблюдать нейтральную позицию по этой теме. Об этом заявил депутат республиканского парламента Дастан Бекешев, передаёт «Tuz. kg».

Дастан Бекешев Источник: kenesh.kg

«С одной стороны, мы прекрасно понимаем наши связи с Россией. С другой, Киргизия находится в сложном экономическом положении, а международные финансовые институты, страны ЕС и США выделяют нашей стране финансовую помощь», — пояснил он.

Читайте также: Президент Киргизии огласил позицию по спецоперации России на Украине

По мнению известного киргизского политика, если власти Киргизии всё же примут чью-либо сторону, то это всё равно ни на что не повлияет, но может негативно сказаться на стране.

Также парламентарий отметил, что Россия является стратегическим партнером республики, но не может помочь во всех проектах Киргизии.

«Это понимают наши международные партнеры из других стран. Хочется верить, что они понимают нашу экономическую зависимость от России и поэтому, хоть и настаивают, чтобы Киргизия заняла определенную позицию, но пока о применении санкций в отношении страны не говорят», — подытожил Бекешев.

Читайте также: В Киргизии запретили показ фильмов про ополченцев из ДНР и ЛНР