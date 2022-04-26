Тверь, , 17:43 — REGNUM Прощание с погибшим при пожаре в здании центрального НИИ войск воздушно-космической обороны старшим научным сотрудником института Валерием Кретининым состоялось в Твери 26 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Соболезнования его родным и близким, а также семьям всех погибших при пожаре выразил губернатор Игорь Руденя.

На месте пожара Пресс-служба правительства Тверской области

«Трагедия не оставила равнодушных, отозвалась болью и горечью в сердцах всех жителей Тверской области. Это огромная утрата не только для семей погибших, но и для всего нашего региона, отечественной военной науки. Правительство Тверской области принимает все необходимые меры для того, чтобы поддержать семьи погибших и пострадавших. Скорбим вместе с вами», — говорится в соболезновании от Игоря Рудени.

Как сообщало ИА REGNUM, пожар в НИИ произошёл 21 апреля, на данный момент подтверждена гибель 18 человек, пятеро погибших опознаны. На месте пожара продолжается разбор завалов. Власти региона обещали помощь семьям погибших при пожаре, а также пострадавшим.

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