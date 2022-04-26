Тверь, 26 апреля 2022, 17:43 — REGNUM Прощание с погибшим при пожаре в здании центрального НИИ войск воздушно-космической обороны старшим научным сотрудником института Валерием Кретининым состоялось в Твери 26 апреля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона. Соболезнования его родным и близким, а также семьям всех погибших при пожаре выразил губернатор Игорь Руденя.
Как сообщало ИА REGNUM, пожар в НИИ произошёл 21 апреля, на данный момент подтверждена гибель 18 человек, пятеро погибших опознаны. На месте пожара продолжается разбор завалов. Власти региона обещали помощь семьям погибших при пожаре, а также пострадавшим.
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