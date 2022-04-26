Санкт-Петербург, , 17:57 — REGNUM В Санкт-Петербурге осудили семь человек, которых обвинили в крупном мошенничестве при оформлении медицинских книжек. На них следствию удалось выйти после того, как один из участников организованной преступной группы, Заур Каримов, у одного из домов на Невском проспекте застрелил из травматического оружия студента СПбГУ Владислава Голикова. Это жестокое преступление вызвало большой общественный резонанс.

Заур Каримов в суде Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Как сообщили 26 апреля в пресс-службе прокуратуры города, перед судом предстали Заур Каримов, Юлия Конова, Никита Потапов, Юлия Пессель, Татьяна Ганичева, Людмила Никифорова и Гвидон Аветисян. Все они обвинялись в мошенничестве, совершенном организованной группой, а Каримов еще и в убийстве.

В суде было установлено, что с марта по июнь 2020 года участники ОПГ под видом сотрудников ООО «Ресурс» и «Рубин» в офисах на Херсонской улице и Невском проспекте в Петербурге предлагали горожанам и гостям Петербурга оформление медицинских книжек для трудоустройства. Однако, получив оплату, подсудимые не намеревались исполнять взятые на себя обязательства.

Жертвами преступников чаще всего становились иностранные граждане и жители других регионов, приезжающие в Петербург на заработки и нуждающиеся в быстром оформлении документов. Всего от противоправных действий подсудимых пострадало более 60 человек, потерпевшим был причинен ущерб на общую сумму свыше 150 тыс. рублей.

Однако один из обманутых клиентов — 24-летний Владислав Голиков — решил вернуть потраченные деньги или получить медкнижку. Разобраться с недовольным клиентом вышел Каримов, который у дома 137 литер А по Невскому проспекту убил молодого человека, выстрелив ему в голову.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил Каримова к 11 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима; Никифоровой — пять лет лишения свободы. Потапову, Коновой, Ганичевой — четыре года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима», — уточнили в надзорном ведомстве.

Еще двум членам ОПГ — Аветисяну и Пессель — назначили четыре и три года лишения свободы, соответственно, условно, с испытательным сроком четыре и два года.

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