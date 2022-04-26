Вашингтон, , 17:50 — REGNUM Американская биофармацевтическая компания Nektar Therapeutics собирается уволить около 70% сотрудников, что составляет более 500 человек, после неудачной разработки лекарства от рака, сообщает 26 апреля Reuters.

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Компания прекратила все клинические испытания препарата bempegaldesleukin после нескольких неудачных исследований, в ходе которых терапия оказалась неэффективной.

Руководство Nektar указало, что увольнения помогут компании обеспечить достаточный капитал для финансирования дальнейших разработок препаратов. Сообщается, что главный врач и коммерческий директор компании также уйдут с поста.

На фоне этих новостей акции компании упали на 3% в ходе расширенных торгов.