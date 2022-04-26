Вашингтон, 26 апреля, 2022, 17:50 — ИА Регнум. Американская биофармацевтическая компания Nektar Therapeutics собирается уволить около 70% сотрудников, что составляет более 500 человек, после неудачной разработки лекарства от рака, сообщает 26 апреля Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Компания прекратила все клинические испытания препарата bempegaldesleukin после нескольких неудачных исследований, в ходе которых терапия оказалась неэффективной.

Руководство Nektar указало, что увольнения помогут компании обеспечить достаточный капитал для финансирования дальнейших разработок препаратов. Сообщается, что главный врач и коммерческий директор компании также уйдут с поста.

На фоне этих новостей акции компании упали на 3% в ходе расширенных торгов.