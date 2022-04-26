Бишкек, , 17:40 — REGNUM Члены комитета парламента Киргизии по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции сегодня, 26 апреля, обсудили проект закона о возобновлении ввоза в страну машин с правым расположением руля.

За рулем (сс) takahiro taguchi

Сторонники этой инициативы аргументировали свою позицию тем, что согласно статистике, 60% дорожно-транспортных происшествий в республике происходят из-за нарушения правил дорожного движения, а количество аварий с участием леворульных и праворульных автомобилей примерно одинаковое.

В ответ на это начальник госавтоинспекции Азамат Исраилов заявил, что в Киргизии правостороннее движение, а потому расположенный справа руль не позволяет водителю иметь достаточный обзор во многих дорожных ситуациях.

В свою очередь депутат Алишер Эрбаев также высказался против снятия запрета, сославшись на то, что многие из импортировавшихся из Японии праворульных автомобилей имели повышенный радиационный фон.

В итоге комитет парламента Киргизии по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции принял решение отклонить этот законопроект.

ИА REGNUM напоминает, что ввозить и ставить на учет автомобили с правым рулём в Киргизии запретили с лета 2015 года. А с 1 января 2025 года планируется ввести запрет на использование праворульных машин для коммерческой перевозки пассажиров, багажа и грузов.

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