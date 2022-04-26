Москва, 26 апреля, 2022, 17:38 — ИА Регнум. Дочь телеведущей и свахи Розы Сябитовой беременна. Об этом Сябитова рассказала в проекте «Исповедь» для сервиса Premier.

Скриншот видео на YouTube Роза Сябитова

60-летняя телеведущая впервые станет бабушкой. «Орден бабушки я скоро получу! А Ксюнечка у меня станет мамочкой. Мы не знаем ещё, он или она», — призналась Сябитова.

ИА REGNUM напоминает, что Роза Сябитова дважды выходила замуж. От первого брака у неё есть сын Денис и дочь Ксения.