Сыктывкар, 26 апреля, 2022, 17:35 — ИА Регнум. Глава Коми Владимир Уйба утвердил новый состав правительства республики, сообщает пресс-служба ведомства.

Fmba.gov.ru Владимир Уйба

Согласно указу главы, в новом правительстве количество должностей будет сокращено с 21 до 19. В частности, исключена должность главы, а министр экономического развития «отделен» от должности заместителя председателя правительства.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Коми было отправлено в отставку в январе 2022 года.