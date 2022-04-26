Москва, 26 апреля, 2022, 17:58 — ИА Регнум. В скандальной ситуации оказался гендиректор ФИДЕ Эмиль Сутовский: полагая, что беседует по телефону с министром спорта Украины, он нелестно высказался о российском гроссмейстера Сергее Карякине. Разыграли Сутовского российские пранкеры Вован и Лексус.

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Поводом к этому стало то, что Карякин в феврале высказывался в поддержку российской спецоперации на Украине. При этом ФИДЕ ранее уже «приняло меры»: Карякина дисквалифицировал на полгода решением комиссии по этике и дисциплине.

Говоря с мнимым министром спорта Украины, Сутовский отметил, что это он инициировал дискалификацию Карякина и что он поддерживает санкции против российских спортсменов. Причём он считает, что полгода – это очень мало.

Он добавил, что после того, как пройдёт срок дисквалификации, он подаст «на повторное рассмотрение о продлении», поскольку «то, что Карякин наговорил, тянет не на полугодовое, а на пожизненное отстранение».

Но этим функционер ФИДЕ не ограничился, пустившись в заочные оскорбления. Он обозвал Карякина «мудаком». Он также добавил, что президент ФИДЕ Аркадий Дворкович не хочет спасать российского гроссмейстера:

«Карякинская риторика началась не сегодня, а Дворкович всегда был в либеральном крыле и его эта тема напрягала».