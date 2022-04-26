Липецк, 26 апреля, 2022, 17:28 — ИА Регнум. Все районы Липецкой области приступили к весеннему севу. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Иван Шилов ИА REGNUM Трактор

Посевная кампания началась в обычные сроки. В 2022 году предстоит засеять 1,4 млн. гектаров.

К севу яровых зерновых и зернобобовых уже приступили все муниципалитеты. На сегодняшний день ими засеяно более 121 тысячи гектаров. Это яровые пшеница, ячмень, овес, а также люпин и горох. Сев однолетних трав в некоторых районах уже завершен. В 14 районах приступили к севу сахарной свеклы. Площади под ней будут увеличены в 2022 году на 15%. Также аграрии приступили к севу подсолнечника и рапса. Всего на данный момент яровыми засеяно почти 148 тысяч гектаров.