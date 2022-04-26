Тирасполь, , 17:27 — REGNUM Уголовное дело о диверсии возбудил следственный комитет Приднестровья в связи со взрывом на военном объекте в Тирасполе, сообщили 26 апреля в пресс-службе ведомства.

Уголовное дело

Уточняется, что дело о диверсии возбуждено по факту взрыва на аэродроме в Тирасполе, прогремевшем накануне, 25 апреля. Следствие установило, что в 23:30 мск летательный аппарат «сбросил на территорию воинской части два взрывных устройства».

В результате этого удара повреждение получил автомобиль ЗИЛ-131: осколки задели боковое стекло и капот. Пострадавших в результате этой диверсии нет.

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