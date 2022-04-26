Курск, 26 апреля, 2022, 17:25 — ИА Регнум. В Курской области спасли барсука, который упал в яму и не мог самостоятельно выбраться. Об этом сообщил региональный комитет природных ресурсов.

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Барсук в районе хутора Высоконские Дворы проник на территорию промышленной площадки предприятия и попал в яму. Самостоятельно выбраться у животного не получалось.

После сообщения о происшествии на место выехал охотовед района, который поймал и выпустил барсука в лесу в Медвенском районе.