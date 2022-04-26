Санкт-Петербург, , 17:40 — REGNUM Почти 4 тыс. жителей Ленинградской области обратились за помощью к уполномоченному по правам человека в регионе в 2021 году, сообщил 26 апреля омбудсмен Сергей Шабанов во время доклада на заседании Законодательного собрания Ленинградской области. Большинство жалоб граждан касались соблюдения их личных прав.

Уполномоченный по правам человека Ленобласти Сергей Шабанов в ЗакСе региона lenoblzaks. ru

По итогам минувшего года, чаще всего жители региона обращались к уполномоченному устно, чтобы оперативно получить помощь, и лишь 164 человека пришли на прием лично.

Большинство — трудоспособные лица, проживающие в густонаселенных районах региона. Чаще всего жители региона обращались по вопросам соблюдения и нарушения их личных прав. На втором месте обращений — социальные права (в 2021 году они были на первом), а на третьем — экономические права.

«Люди жалуются на районные и местные администрации, не откликающиеся на обращения граждан, живущих в аварийных домах, годами неремонтированных муниципальных квартирах без благоустроенных общественных мест и детских площадок, которые ходят по улицам, где не хватает освещения и лежит мусор», — отметил Сергей Шабанов.

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