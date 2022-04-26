Калуга, 26 апреля, 2022, 17:26 — ИА Регнум. На сегодняшний день филиал «Калугаэнерго» является лучшим по показателям производительности труда в 2021 году среди 20 филиалов Центра и Приволжья, рассказал 26 апреля на встрече с губернатором Калужской области Владиславом Шапшой заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Калугаэнерго» Дмитрий Фёдоров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в энергокомпании.

Пресс-служба филиала «Калугаэнерго» Губернатору Владиславу Шапше передан кубок, завоёванный «Калугаэнерго» за первое место среди двадцати филиалов ПАО «Россети Центр и Приволжье»

В 2021 году калужским энергетикам удалось решить три основные стратегические задачи – снизить потери электроэнергии, перевыполнить планы по производительности труда и по нетарифной выручке. В Калужской области удалось на 32% по сравнению с 2020 годом снизить количество технологических нарушений. Реализованы крупные договоры технического присоединения: подключено семь детских садов, три школы, 39 медицинских учреждений, в том числе 22 фельдшерско-акушерских пункта. Завершены организационные мероприятия по переходу на новую структуру оперативно-технологического управления. Приведены в порядок 24 РЭС и три базовых производственных участка. Установлены две зарядные станции в Калуге и в Обнинске. Открыты Центр управления сетями, цифровые подстанции «Университет» и «Михали». Реализуются проекты «Цифровой электромонтер по учету электрической энергии» и «Цифровая радиосвязь». Создан Центр по контролю и анализу состояния систем учета электроэнергии. В филиале «Калугаэнерго» за 2021 года не зафиксировано срабатывания специализированных индикаторов Минэнерго РФ, влияющих на снижение индекса готовности. В итоге на текущий момент индекс готовности филиала «Калугаэнерго» составляет 100%.

Дмитрий Фёдоров поблагодарил губернатора Владислава Шапшу за поддержку энергетиков и передал руководителю области кубок, завоёванный «Калугаэнерго» за первое место среди двадцати филиалов ПАО «Россети Центр и Приволжье».

«Это наш общий кубок, это большая работа такого крепкого коллектива, как Калужская область: энергетиков, власти, органов местного самоуправления — всех, кто вложил свой труд в обеспечение энергетической безопасности нашего региона», — отметил Владислав Шапша.