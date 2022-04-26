Вашингтон, , 17:37 — REGNUM Администрация президента США Джо Байдена планирует удвоить количество мест, где американцы смогут приобрести таблетки от COVID-19, в том числе препарат Paxlovid компании Pfizer, сообщает 26 апреля Reuters.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Аптеки, участвующие в федеральной программе по распределению таблеток, смогут бесплатно заказывать лекарства через правительство США.

Ранее аптеки должны были приобретать лекарства через местные правительства штатов, в результате чего таблетки были доступны примерно в 20 тысячах местах.

За счет прямых поставок администрация Белого дома рассчитывает в ближайшее время увеличить количество доступных точек продажи до 40 тысяч.

Как сообщало ИА REGNUM, мировой спрос на таблетки компании Pfizer от COVID-19 оказался неожиданно низким из-за сложных требований к выдаче рецепта и низкой сочетаемости с другими лекарствами.

Низкие продажи таблеток Paxlovid также списывают на тот факт, что потребители не сильно опасаются штамма коронавируса «Омикрон».