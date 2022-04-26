Курск, , 17:21 — REGNUM Курская область получит 1,42 млрд рублей на опережающее развитие автодорожной инфраструктуры из резервного фонда правительства РФ.

Дорога Rosavtodor.ru

Всего в 68 регионов направили 86 миллиардов рублей. В Курской области выделенные средства планируется направить на приведение в порядок действующих автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, а также ускорение реализации крупных инфраструктурных проектов.

Предполагается, что эти средства позволят дополнительно привести в нормативное состояние несколько десятков километров дорог региона.