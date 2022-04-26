Санкт-Петербург, 26 апреля, 2022, 17:18 — ИА Регнум. На площадке Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого АНО «Россия — страна возможностей» проводит ежегодную конференцию «На одной волне с университетами – 2022», в рамках которой одновременно открылось 22 Центра компетенций в разных регионах страны. Участники мероприятия обсуждают меры поддержки талантливой молодежи и тренды медиакоммуникаций в образовании.

Spbstu. ru Университет Петра Великого

Конференция посвящена вопросам развития механизмов взаимодействия между ведущими российскими университетами, заинтересованными федеральными органами государственной власти и президентской платформой «Россия – страна возможностей» по выявлению и поддержке талантливой молодежи, а также по сопровождению и развитию проектов, способствующих личностной и профессиональной самореализации молодых талантов.

Одной из важных тем конференции стали результаты проекта «Оценка и развитие управленческих компетенций в российских образовательных организациях». Благодаря ему студенты и молодежь могут получить оценку управленческих компетенций и надпрофессиональных навыков от экспертов.

Конференция началась с совещания ректоров на тему «Школа кадрового резерва вуза».

«Абсолютно уверен, что на сегодняшний день работа со студенческой молодежью является одним из самых главных направлений для государства в целом. Любое время перемен – это время возможностей – для отечественных предприятий, науки, для российского высшего образования. Мы не имеем права упустить это время. Четыре года назад по решению президента Российской Федерации была создана платформа «Россия – страна возможностей» — это целостная система для поддержки и развития молодежи, система социальных лифтов. Согласно проводимым исследованиям, одной из главных ценностей молодежи является возможность самореализации. Каждый год ВЦИОМ проводит замеры про то, как российская молодежь относится к возможности самореализации в России. С момента создания платформы «Россия – страна возможностей» мы наблюдаем почти двукратный рост показателя веры в возможность самореализации – от 32–35% до 67% в декабре 2021 года. За четыре года в проектах и конкурсах платформы «Россия – страна возможностей» приняли участие более 10,5 млн человек.

Вместе с Минобрнауки платформа «Россия – страна возможностей» в рамках проекта по созданию центров оценки и развития компетенций в российских вузах стали проводить оценку, которую прошли уже более 115 тысяч студентов, охват мы будем увеличивать. Показательно то, что, согласно исследованию центра оценки и развития компетенций, за время обучения в университете у студентов происходит частичная потеря так называемых надпрофессиональных компетенций (soft skills): партнерство и сотрудничество, ориентация на результат, стрессоустойчивость и другие компетенции. Также между первым и четвертым курсом снижаются два ключевых показателя: вера в себя и вера в будущее. Это означает, что мы, с одной стороны, выполняем важную работу, передавая студентам профессиональные знания, навыки, но не добираем по надпрофессиональным компетенциям, от которых кардинально зависит их конкурентоспособность и успешность в будущем. Мы вместе должны найти инструменты, которые помогут развить эти компетенции», — отметил в своем обращении к ректорам вузов первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко .

Также в ходе совещания ректоров к руководителям российских вузов обратился Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков.

«Университет — то место, где должны не просто передавать знания и навыки, чтобы молодой человек был востребован на рынке труда. Университет должен формировать гармонично развитую личность с твердыми ценностными ориентирами и устойчивым мировоззрением, позволяющим человеку уверенно чувствовать себя в этом непростом и динамично меняющемся мире», — заявил глава Министерства образования и науки России.

Как отметил Валерий Фальков, молодежная политика сегодня открывает для обучающихся возможности всесторонней реализации, поэтому Министерство намерено уделять молодежным движениям еще больше внимания.

«Необходимо дать еще больше возможностей студентам для занятий массовым спортом и традиционными игровыми видами спорта, реализации творческих инициатив и исследовательской деятельности. Эти добрые начинания должны быть поддержаны не только со стороны Минобрнауки, но и всеми ректорами. Считаю, это очень правильное, необходимое и востребованное направление для студенческой среды» — резюмировал министр.

В рамках реализации проекта создается система оценки и развития надпрофессиональных навыков, которая состоит из инструментов оценки компетенций и программ обучения по их развитию. В соответствии с запросами работодателей были разработаны и внедрены инструменты оценки с охватом шести надпрофессиональных компетенций, готовы к передаче и развертыванию на базе центров компетенций диагностические инструменты еще по четырем компетенциям. Такой набор инструментов позволит охватить десять наиболее значимых для работодателей компетенций.

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров отметил, что проекты платформы не только способствуют быстрому и прозрачному карьерному росту студентов, но и продвигают бренд университета в молодежной и профессиональной среде, создают дополнительные возможности для прохождения практики и стажировок на ведущих отраслевых предприятиях и помогают вузам реализовать заложенные в федеральные государственные образовательные стандарты требования о внедрении интерактивных методов обучения.

«За год уже создано 42 Центра компетенций в 22 субъектах нашей страны, центры активно работают в каждом из федеральных округов. За время реализации проекта мы достигли значимых показателей. К настоящему моменту охвачено уже более 60 университетов и более 115 000 студентов. В процессе появляются инициативы по развитию новых направлений в рамках работы Центров компетенций на площадках принимающих университетов: так, по инициативе Новосибирского государственного университета экономики и управления разработана и внедряется модель Центра компетенций в сфере молодежного предпринимательства, а на площадке Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого сегодня подписано соглашение о реализации модели корпоративного Центра компетенций с учетом интересов одного из ключевых работодателей-партнеров университета – ПАО «Газпром». Проекты платформы «Россия — страна возможностей» не только способствуют быстрому и прозрачному карьерному росту студентов, но и продвигают бренд университета в молодежной и профессиональной среде, создают дополнительные возможности для прохождения практики и стажировок на ведущих отраслевых предприятиях и помогают вузам реализовать заложенные в федеральные государственные образовательные стандарты требования о внедрении интерактивных методов обучения», — отметил генеральный директор платформы «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров .

В рамках конференции было объявлено о втором наборе участников проекта по созданию Центров компетенций на базе российских образовательных организаций в рамках исполнения поручения Президента России: ожидается включение в проект не менее 25 новых вузов из всех федеральных округов страны.

«Поддержка научной деятельности молодежи — от старшеклассников до кандидатов и докторов наук — один из приоритетов работы городского правительства. А поддержка научного творчества молодежи и проектов в научно-образовательной сфере Администрацией президента Российской Федерации, Министерством науки и высшего образования, АНО «Россия – страна возможностей» дает дополнительные и значительные возможности для личностного и профессионального роста молодых исследователей. Объявленное Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным десятилетие науки и технологий даст мощнейший импульс развитию научной сферы и определит вектор развития страны на многие годы вперед, и важная роль в этом развитии будет принадлежать молодому поколению», — обратился к участникам конференции председатель Комитета по науке и высшей школе Администрации Санкт-Петербурга Андрей Максимов .

В рамках заседания состоялось подписание соглашения между АНО «Россия – страна возможностей» и Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого о реализации проекта «Оценка и развитие управленческих компетенций в российских образовательных организациях».

«Сегодня мы подписываем соглашение с президентской платформой «Россия — страна возможностей» о создании Центра компетенций, который будет способствовать формированию у студентов универсальных управленческих и надпрофессиональных компетенций, соответствующих задачам современного рынка труда. Это очень важно. Хочу отдельно отметить, что этот Центр компетенций становится базовым для всех опорных вузов ПАО «Газпром». Для Петербургского Политеха, также являющегося опорным вузом Газпрома, это свидетельство высокой оценки как со стороны АНО «Россия – страна возможностей», так и со стороны нашего стратегического партнера – Газмпрома», — отметил ректор СПбПУ Андрей Рудской .

Также было подписано соглашение о создании Центра компетенций сельскохозяйственной отрасли между АНО «Россия – страна возможностей» и Кубанским государственным аграрным университетом.

У проекта по созданию центров компетенций в вузах страны появилась сеть амбассадоров (более 500 студентов в масштабах проекта), разделяющих и транслирующих ценности и идеологию проекта в академическом сообществе. На лето 2022 года запланирована к реализации масштабная программа взаимодействия с амбассадорами с точки зрения дополнительного развития их компетенций на базе университетов-участников проекта.

«С точки зрения молодежной политики, перед нами стоит несколько вызовов, и все они связаны с востребованностью молодых людей. Если у молодого человека не удовлетворено чувство самореализации, он просто уезжает из своего города, из страны. По данным социологов, желание молодежи уехать из России хоть и снижается, но все еще очень высокое, фактически, об этом думает каждый четвертый. Это огромная проблема. Крайне важно создавать условия, которые позволят молодежи остаться в регионах. Второй вызов связан с чувством востребованности на рынке труда. Для каждого молодого человека трудоустройство – это самая главная задача. Безработица в стране на данный момент составляет 16%, и по данным экспертов, она вырастет еще больше. Решать эти задачи можно только совместно: и Правительству и Государственной думе и, конечно, университетам», — сказал в своем выступлении депутат Государственной Думы ФС РФ Артем Метелев.

Центры компетенций будут реализовать лучшие практики оценки ведущих проектов платформы (в том числе конкурса «Лидеры России») и различные проекты индивидуализации обучения. Студенты смогут пройти тестирование по оценке своих компетенций в лидерских и управленческих областях, получить рекомендации по их улучшению и развитию, а также индивидуальный «маршрут» образовательной траектории, который будет разработан совместно с вузами. По итогу прохождения индивидуальных образовательных программ студенты смогут получить соответствующие документы, которые будут приниматься работодателями.

Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль поблагодарил ректоров за поддержку организации и отметил важнейшую роль лектора в процессе «перезагрузки» общества.

«За год работы нам удалось привлечь к работе общества «Знание» более 8 тысяч лекторов по всей России. Можно сказать, что «перезагрузка» организации началась с личных примеров выдающихся людей, которые стали лекторами первого федерального просветительского марафона «Новое Знание». За это я признателен всем, кто откликнулся на наш призыв в прошлом мае, дал импульс к созданию сообщества просветителей «Знания»: вузам, ректорам и, конечно, профессорам и преподавателям вузов», — сказал Максим Древаль.

Также в ходе конференции проходят заседание Экспертного совета «Оценка и развитие управленческих компетенций в российских образовательных организациях», открытые дискуссии на темы «Университет ON AIR»: драйвер медиакоммуникации по привлечению студентов и работодателей или мемориал неработающих практик?», «Медиаслужба вуза: полная перезагрузка», презентация проектов и конкурсов платформы «Россия – страна возможностей» и ее образовательного центра – Мастерской управления «Сенеж».