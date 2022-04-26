Мурманск, , 17:17 — REGNUM Губернатор Мурманской области Андрей Чибис выразил соболезнования всем, кого коснулась трагедия в детском саду под Ульяновском.

Андрей Чибис Kremlin.ru

«Нет ничего страшнее, чем покушение на детей. Соболезную близким, чьи дети и родные погибли в детском саду Ульяновской области», — написал он в своем Telegram-канале.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 26 апреля, в детский сад в Ульяновской области ворвался мужчина с ружьём, устроив стрельбу во время тихого часа. Власти подтвердили смерть четырёх человек, в том числе двух детей и одного воспитателя. Нападавший покончил с собой.