Москва, , 17:17 — REGNUM Сложилась такая ситуация с «Азовсталью» в городе Мариуполе (ДНР), где заблокированы украинские боевики, что сейчас Киеву остаётся отдать приказ этим людям сложить оружие – другого пути для них нет. Об этом 26 апреля заявил президент России Владимир Путин своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану по телефону, сообщили в пресс-службе Кремля.

Владимир Путин говорит по телефону Premier.gov.ru

Тема «Азовстали» была поднята во время переговоров турецкой стороной. Президент России рассказал, что в самом Мариуполе уже нет боевых действий – город освобождён.

Боевики, заблокированные на заводе, смогут выйти, если киевские власти, «руководствуясь гуманными соображениями», прикажут им сложить оружие.

«Военно­пленным гарантируется жизнь, медицинская помощь и обращение в соответствии с международно-правовыми нормами, — сообщили в Кремле. — Владимир Путин также информировал о состоянии дел на перего­во­рах российских и украинских представителей».

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