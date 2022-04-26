Москва, 26 апреля, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Сложилась такая ситуация с «Азовсталью» в городе Мариуполе (ДНР), где заблокированы украинские боевики, что сейчас Киеву остаётся отдать приказ этим людям сложить оружие – другого пути для них нет. Об этом 26 апреля заявил президент России Владимир Путин своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану по телефону, сообщили в пресс-службе Кремля.

Premier.gov.ru Владимир Путин говорит по телефону

Тема «Азовстали» была поднята во время переговоров турецкой стороной. Президент России рассказал, что в самом Мариуполе уже нет боевых действий – город освобождён.

Боевики, заблокированные на заводе, смогут выйти, если киевские власти, «руководствуясь гуманными соображениями», прикажут им сложить оружие.

«Военно­пленным гарантируется жизнь, медицинская помощь и обращение в соответствии с международно-правовыми нормами, — сообщили в Кремле. — Владимир Путин также информировал о состоянии дел на перего­во­рах российских и украинских представителей».