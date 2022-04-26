Москва, 26 апреля, 2022, 17:15 — ИА Регнум. Целью специальной военной операции России на Украине является разгром неонацистского плацдарма, созданного усилиями Запада у российских границ, заявил 26 апреля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

Иван Шилов ИА REGNUM На Украине

Он напомнил, что «в своё время гитлеровский фашизм мечтал уничтожить все русское население, а сегодня его последователи по заветам Гитлера кощунственно пытаются сделать это руками славян».

«Говоря о денацификации — наша цель состоит в том, чтобы разгромить плацдарм неонацизма, созданный усилиями Запада у наших границ», — пояснил Патрушев.

«Насыщенная вооружением Украина представляет угрозу России, в том числе с точки зрения разработки и применения ядерного, химического и биологического оружия», — подчеркнул секретарь Совета безопасности РФ.

«В свое время гитлеровский фашизм мечтал уничтожить все русское население, а сегодня его последователи по заветам Гитлера кощунственно пытаются сделать это руками славян. Россия не даст этому случиться», — добавил Патрушев.