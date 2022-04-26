Москва, , 17:33 — REGNUM Российский рэп-исполнитель Моргенштерн (Алишер Моргенштерн) опубликовал новый сингл под названием «Номер». Выход работы состоялся на всех музыкальных сервисах 26 апреля.

Алишер Моргенштерн Скриншот с YouTube

Представленная композиция, по словам артиста, стала «экспериментом», совместив в себе мелодичность и рассказ о собственном успехе. Примечательно, что многие слушатели окрестили трек пародией на творчество канадского рэпера Drake (Обри Дрейк Грэм).

Напомним, что предыдущей опубликованной песней Моргенштерна стала «Селяви». Работа посвящена недавнему расставанию музыканта с супругой Диларой Зинатуллиной.

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