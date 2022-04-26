Вашингтон, 26 апреля 2022, 17:35 — REGNUM Верховный суд США 26 апреля начинает слушания по ходатайству президента Джо Байдена об отмене жесткой иммиграционной политики времен экс-президента Дональда Трампа, в соответствии с которой мигранты из Мексики должны оставаться на родине, пока иммиграционный суд США рассматривает их дело. Об этом сообщает Reuters.
Судьи планируют заслушать устные аргументы по апелляции администрации Байдена.
Ранее Белый дом подал апелляцию по поводу решения суда низшей инстанции, который решил восстановить политику, неофициально известную как «остаться в Мексике».
Байден попытался отменить политику Трампа вскоре после вступления в должность в январе 2021 года. Однако это не удалось осуществить, поскольку штаты Техас и Миссури обратились в суд. В результате федеральный судья постановил, что политика прежней администрации должна быть продолжена. В начале декабря апелляционный суд также поддержал это решение.
После этого администрация Байдена обратилась в Верховный суд с вопросом, не ошибся ли апелляционный суд, заключив, что новый меморандум не имеет юридической силы.