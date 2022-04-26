Вашингтон, , 17:35 — REGNUM Верховный суд США 26 апреля начинает слушания по ходатайству президента Джо Байдена об отмене жесткой иммиграционной политики времен экс-президента Дональда Трампа, в соответствии с которой мигранты из Мексики должны оставаться на родине, пока иммиграционный суд США рассматривает их дело. Об этом сообщает Reuters.

Дональд Трамп и Джо Байден Андрей Черкасский © ИА REGNUM

Судьи планируют заслушать устные аргументы по апелляции администрации Байдена.

Ранее Белый дом подал апелляцию по поводу решения суда низшей инстанции, который решил восстановить политику, неофициально известную как «остаться в Мексике».

Байден попытался отменить политику Трампа вскоре после вступления в должность в январе 2021 года. Однако это не удалось осуществить, поскольку штаты Техас и Миссури обратились в суд. В результате федеральный судья постановил, что политика прежней администрации должна быть продолжена. В начале декабря апелляционный суд также поддержал это решение.

После этого администрация Байдена обратилась в Верховный суд с вопросом, не ошибся ли апелляционный суд, заключив, что новый меморандум не имеет юридической силы.