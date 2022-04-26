Санкт-Петербург, 26 апреля, 2022, 17:35 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге показали специалистам и журналистам проект будущего жилого комплекса на будущем северном намыве Васильевского острова. Презентация проекта состоялась 26 апреля на очередном заседании градостроительного совета Петербурга, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Материалы заседания градостроительного совета Санкт-Петербурга Проект жилого комплекса «Группы ЛСР» на северной части намывных территорий Невской губы Финского залива западнее Васильевского острова

Над проектом ЖК работают пять творческих коллективов, все они принимают участие в проектировании территории. При этом не исключено, что к следующему рассмотрению количество задействованных в работе коллективов может возрасти, даже до 15 объединений. Такой подход оценили члены градостроительного совета.

«Впервые, по крайней мере, на моей практике, застройщик с самого начала освоения территории привлёк такую команду архитекторов, которые совместно разработали эскиз застройки и будут дальше заниматься его реализацией, разрабатывать отдельные объекты на данной территории. Мне кажется, что данный подход — это грамотный, хороший подход к освоению не застроенной территории, и можно только приветствовать такое решение ЛСР», — заявил член градсовета, первый заместитель председателя комитета по градостроительству и архитектуре — главный архитектор Санкт-Петербурга Павел Соколов.

Напомним, землю под строительство комплекса приобрела «Группа ЛСР». Жилая застройка развернется на намывных территориях Невской губы Финского залива западнее Васильевского острова. Территорию в 163 гектара планируется отобрать у Финского залива за пять лет, чтобы полностью застроить новый участок к 2034 году.

По своей структуре застройку можно назвать комплексной. На её территории, помимо жилых домов, планируется возвести достаточное количество социальных объектов, крытый спортивный комплекс. Для размещения автомобилей есть три вида паркинга: наземный, подземный и многоэтажные объекты.

Касаясь транспортной инфраструктуры, стоит также отметить, что дороги комплекса оснастят велодорожками. К тому же территория, по оценкам проектировщиков, является перспективной и для строительства станции метрополитена.

На территории комплекса планируют разместить четыре школы и восемь детских садов. Такое оснащение детскими образовательными организациями позволит обеспечить будущих жителей необходимыми местами. Проектировщики даже предполагают создание профицита в размере 500 мест в школах и 115 — в детсадах.

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Зелёные насаждения комплекса позволят удовлетворить потребность будущих жителей в скверах и парках. Их количество полностью удовлетворяет нормам землепользования и застройки. А расположение комплекса в непосредственной близости от Финского залива даст жителям не только красивые виды на акваторию, но и, возможно, позволит создать набережную и обустроить пляжную зону.

При этом проект пока не подразумевает строительства кинотеатров, торговых центров и еще каких-либо масштабных развлекательных и торговых точек. Но вместе с тем подразумевает некоторые коммерческие здания. Вместе с другими объектами они, по планам проектировщиков, позволят трудоустроить порядка половины жителей района. Отметим, что в дома комплекса смогут заселиться примерно 29 тыс. человек.

В ходе заседания градостроительного совета было предложено одобрить проект с учётом того, что его доработают на основе высказанных предложений. Напомним, что «Группа ЛСР» приобрела земельный участок почти за 3 млрд рублей. Девелопер планирует закончить строительство комплекса к 2034 году.