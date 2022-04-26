Нягань, Югра, , 17:05 — REGNUM В Нягани (Югра) местный житель отправится в колонию общего режима за вождение автомобиля в нетрезво виде. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры автономного округа.

Пьянство за рулём

Установлено, что 32-летний гражданин ездил в пьяном виде на служебном автомобиле. Поймали его в декабре. Алкометр показал выдыхаемом им воздухе 1,188 мг/л абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе.

При этом ранее гражданин был судим за такое же преступление. В суде он признал свою вину. И суд назначил ему три года колонии общего режима с лишением права управлять транспортом на такой же срок.