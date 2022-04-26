Ульяновск, , 17:04 — REGNUM Владелец ружья, из которого велась стрельба в детском саду в Ульяновске, найден убитым, сообщает 26 апреля «Ульяновск. Экспресс».

Охотничье ружье

Уточняется, что его труп нашла полиция в лесном массиве – в 700 метрах от детского сада. По словам его домочадцев, мужчина отправился пристреливать ружье («Иж-27») со своим знакомым (которого подозревают в нападении на детский сад).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, двух детей из детсада и няню застрелил неизвестный в рабочем посёлке Вешкайма Ульяновской области. Ещё один педагог получила ранение.

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