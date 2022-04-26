Вашингтон, , 17:29 — REGNUM Президент США Джо Байден планирует помиловать нескольких заключенных, выполняя обещания предвыборной компании, во время которой он заявил, что намерен бороться с расовой несправедливости в стране, сообщает 26 апреля Reuters.

Джо Байден Gage Skidmore

Байден помилует трех человек и смягчит сроки заключения еще 75 заключённым, большинство из которых были осуждены за связанные с наркотиками преступления, сообщили в Белом доме.

Администрация Байдена также разработала меры, призванные помочь заключенным интегрироваться обратно в общество и снизить количество повторных преступлений. Отмечается, что на соответствующую программу в федеральных тюрьмах будет выделено $145 млн.

Напомним, что активисты требуют от администрации Байдена сократить тюремные сроки за ненасильственные преступления, связанные с наркотиками.

Агентство отмечает, что пятая часть всех заключённых в мире содержится в тюрьмах США, при этом в стране проживает менее 5% населения планеты. Количество заключённых было сокращено на фоне пандемии коронавируса во избежание вспышек вируса.