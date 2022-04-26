Екатеринбург, 26 апреля, 2022, 16:59 — ИА Регнум. В Свердловской области отравились участники сборов «Школа безопасности», которые проводились в лагере «Дружба». Об этом пишут СМИ.

Unece.org Отравление

В частности, такую информацию приводит портал 66. ru. Специалисты Главного управления МЧС России по региону проверяют эту информацию. Они опрашивают руководителей учебных групп на предмет самочувствия участников, сообщает пресс-служба ведомства.

Также в ведомстве подчёркивают, что во время сборов на месте круглосуточно дежурили медики с обязательными ежедневными осмотрами каждого участника. И жалоб от участников на ухудшение самочувствия не поступало.

Добавим, сборы для детей и подростков проводились с 22 по 25 апреля. По информации СМИ, после них некоторые участники пожаловались на признаки отравления.