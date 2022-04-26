Жирновский район, Волгоградская область, 26 апреля, 2022, 17:03 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту заведомо ложного доноса возбуждено в отношении 40-летней жительницы Жирновского района Волгоградской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 26 апреля в пресс-службе СУ СК по региону.

Уголовное дело

По данным следствия, 25 апреля женщина обратилась в правоохранительные органы с заявлением о том, что днём её изнасиловали трое мужчин. В ходе процессуальной проверки было установлено, что волгоградка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оклеветала своих знакомых из-за личной обиды. Каких-либо телесных повреждений у неё обнаружено.

Женщину ранее уже привлекали к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления – в 2018 году она обвинила в сексуальном домогательстве своего знакомого.