Москва, , 16:57 — REGNUM Исполнитель Егор Крид высказался относительно судебного дела актёра Джонни Деппа против его бывшей супруги Эмбер Хёрд. Рэпер опубликовал пост на эту тему в своём телеграм-канале.

Егор Крид Black-star.ru

Крид назвал происходящее на суде между Деппом и Хёрд «трэшем». «Надеюсь он это выдержит и выиграет суд! Джонни держись», — поддержал музыкант известного актёра.

ИА REGNUM напоминает, что Джонни Депп подал иск к Эмбер Хёрд на сумму $50 млн, обвинив её в клевете. Ранее Хёрд заявляла, что бывший муж применял к ней физическое насилие. Актриса в свою очередь подала встречный иск на сумму $100 млн.

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