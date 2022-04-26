Архангельск, 26 апреля, 2022, 16:56 — ИА Регнум. Из резервного фонда правительства Архангельской области выделят средства на поддержку семей, потерявшие в ходе спецоперации близких.

Дарья Драй ИА REGNUM Память о погибших

Семьи каждого погибшего на Украине бойца дополнительно получат по 2 млн рублей. Выплаты будут предоставляться, если погибший родился или жил на территории области. При этом как минимум один близкий родственник погибшего должен находиться на территории Архангельской области — это могут быть дети, родители либо супруга.

Напомним, семьи погибших на Украине могут рассчитывать также на федеральную выплату в 7 421 000 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Архангельской области подтвердило гибель десяти северян, воевавших на Украине.