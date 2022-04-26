Тирасполь, 26 апреля, 2022, 16:54 — ИА Регнум. Президент Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский заявил, что недавно произошедшие в республике теракты имеют корни на Украине.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Об этом 26 апреля сообщила пресс-служба президента ПМР.

Вадим Красносельский призвал Киев «расследовать факты незаконного перемещения тех или иных боевых групп и совершения ими террористических актов» на территории Приднестровской республики.

«Как показали первые выводы проведения неотложных оперативно-следственных мероприятий, следы данных нападений ведут в Украину… Я предполагаю, что те, кто организовал данное нападение, имеют цель втянуть Приднестровье в конфликт», — указано в заявлении Красносельского.