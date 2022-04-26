Москва, , 16:43 — REGNUM Страны Европы ожидает глубокий кризис как в экономической, так и в политической сферах, заявил 26 апреля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он отметил, что уже сейчас европейцы чувствуют это на своих кошельках.

«Европу ждет глубокий для их стран экономический и политический кризис. Рост инфляции и снижение уровня жизни уже сказывается на кошельке и настроениях европейцев», — сказал Патрушев.

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