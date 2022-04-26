Глава Пскова покинула пост ради места советника губернатора
Псков, 26 апреля, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Глава Пскова Елена Полонская досрочно сложила свои полномочия ради места советника губернатора Псковской области, сообщили 26 апреля в пресс-службе администрации города. Врио главы назначен ее заместитель Сергей Гаврилов.
Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил Полонской стать его советником по социальным вопросам. После чего депутаты Псковской городской думы на внеочередной 65-й сессии проголосовали за досрочное прекращение её полномочий, в том числе как депутата гордумы шестого созыва по избирательному округу N8.
«Что касается избирательного округа, я никуда не ухожу из Пскова, продолжу оказывать помощь жителям города и своего избирательного округа. Как работала вместе с псковичами, так и буду с ними работать. Я не прекращаю помогать людям — это стиль жизни», — подчеркнула Полонская.
Напомним, что в сентябре в Пскове изменится система управления городом. К этому моменту в областном центре будет создана единая система муниципального управления. Должности главы администрации и главы города будет занимать один человек — глава Пскова. Он будет избираться городской думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.