Псков, 26 апреля, 2022, 16:45 — ИА Регнум. Глава Пскова Елена Полонская досрочно сложила свои полномочия ради места советника губернатора Псковской области, сообщили 26 апреля в пресс-службе администрации города. Врио главы назначен ее заместитель Сергей Гаврилов.

pskovgorod. ru Экс-глава Пскова Елена Полонская

Ранее губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил Полонской стать его советником по социальным вопросам. После чего депутаты Псковской городской думы на внеочередной 65-й сессии проголосовали за досрочное прекращение её полномочий, в том числе как депутата гордумы шестого созыва по избирательному округу N8.

«Что касается избирательного округа, я никуда не ухожу из Пскова, продолжу оказывать помощь жителям города и своего избирательного округа. Как работала вместе с псковичами, так и буду с ними работать. Я не прекращаю помогать людям — это стиль жизни», — подчеркнула Полонская.

Напомним, что в сентябре в Пскове изменится система управления городом. К этому моменту в областном центре будет создана единая система муниципального управления. Должности главы администрации и главы города будет занимать один человек — глава Пскова. Он будет избираться городской думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса.