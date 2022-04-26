Москва, , 16:43 — REGNUM Банк России установил на среду, 27 апреля, официальный курс доллара на уровне 72,709 рубля, курс евро — на уровне 76,667 рубля, сообщается на сайте регулятора.

Рубль Иван Шилов © ИА REGNUM

Таким образом, курс доллара понижен на 65,2 копейки по сравнению с предыдущим показателем, курс евро снижен на 79,8 копейки.

На Московской бирже доллар на текущий момент торгуется на уровне 72,93 рубля, что на 20 копеек ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Евро подешевел на 13 копеек — до 77,03 рубля.